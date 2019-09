Netanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel

utenriks

– Vi vil danne en bred samlingsregjering som vil gjenspeile folks ønske, sa Benny Gantz i en tale i Tel Aviv natt til onsdag.

Gantz som leder sentrumsalliansen Blått og Hvitt, er statsminister Benjamin Netanyahus hovedutfordrer.

Gantz sa i sin tale på partiets valgvake at det ser ut til at Netanyahu «ikke klarte oppdraget» om å bli gjenvalgt, men at han vil vente på å slå det fast før de endelige resultatene blir klare.

Valgdagsmålingene viser dødt løp mellom dem. Resultatene er ventet å komme i løpet av onsdag.

Uttalelsene til Gantz kommer ikke lenge etter at tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman inviterte landets to største partier til å sitte i en samlingsregjering.

Gantz sier videre i sin tale at han vil snakke med alle partier i et forsøk på å danne en samlingsregjering, inkludert Lieberman som leder det sekulære nasjonalistparti Yisrael Beitenu.

