Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning

utenriks

Corbyn har lovet at dersom Labour vinner det neste valget i Storbritannia, vil han forhandle fram en ny og «mykere» utmeldingsavtale med EU. Deretter vil han holde en folkeavstemning med to alternativer: Enten blir det utmelding med den nye avtalen eller så forblir Storbrtiannia EU-medlem.

– Bare en Labour-regjering vil avslutte brexitkrisen ved å la folket ta avgjørelsen. Vi vil gi folket siste ord i saken, med et valg mellom en troverdig vei ut eller å fortsette som EU-medlem, skriver han i et innlegg i The Guardian.

– Som Labour-statsminister lover jeg å gjøre det folket bestemmer, legger han til.

Avisen tolker den siste setningen som at Corbyn selv vil forholde seg nøytral i en ny brexit-valgkamp og la sine partifeller i regjeringen og Parlamentet velge fritt hvilken side de vil støtte.

