Putin vil selge rakettforsvar til Saudi-Arabia etter oljeangrep

utenriks

– Vi er klar til å hjelpe Saudi-Arabia sånn at hun kan beskytte sitt territorium, sa Putin på en pressekonferanse i Ankara, der han mandag møtte presidentene i Iran og Tyrkia.

– Saudi-Arabia kan gjøre det på samme måte som Iran allerede har gjort, ved å kjøpe det russiske missilsystemet S-300, og på samme måte som Tyrkia allerede har gjort ved å kjøpe det russiske missilsystemet S-400, fortsatte Putin.

Tidligere mandag advarte regjeringen i Moskva mot en forhastet reaksjon på angrepene, som amerikanske tjenestemenn har gitt Iran skylda for.

Houthi-opprørerne i Saudi-Arabias naboland Jemen har fra før tatt på seg ansvaret for lørdagens angrep. Saudi-Arabia står i spissen for en koalisjon som i over fire år har kriget mot Iran-allierte opprørere i Jemen, som ifølge FN rammes av verdens største humanitære krise.

Irans president Hassan Rouhani sier angrepene ble utført i selvforsvar.

– Jemen er mål for daglige bombardement. Det jemenittiske folk er blitt tvunget til å svare, de forsvarer bare seg selv, sa Rouhani på pressekonferansen i Ankara mandag kveld.

Houthi-opprørerne har truet med å utføre flere droneangrep og oppfordret utlendinger til å holde seg unna Saudi-Arabia.

Angrepene rammet den saudiarabiske oljeindustrien hardt og tvang landet til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet, noe som tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen. Det har ført til et historisk byks i oljeprisene.

(©NTB)