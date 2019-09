Bahamas slapp unna med kraftig regn da nytt uvær truet

utenriks

Mange fryktet den tropiske stormen Humberto skulle gjøre den allerede vanskelige situasjonen verre på Bahamas. Etter å ha sluppet en del regn over deler av øya flyttet stormen seg derimot videre uten at flere ødeleggelser skjedde.

Fremdeles er over 1.300 mennesker savnet og 50 erklært døde etter at orkanen Dorian rammet øygruppen for to uker siden. Lørdag var også en rystet generalsekretær i FN på Grand Bahama og Abaco-øyene for med egne øyne se de massive skadene som Dorian forårsaket.

– Jeg må si var forferdet. Jeg har aldri sett et slik systematisk ødeleggelse. Orkanen Dorian er klassifisert som kategori fem. Jeg tror det er kategori helvete, sa António Guterres, som la til at det ikke var djevelen som sto bak de kraftige stormene, men klimaendringene.

Guterres trakk særlig fram to ting etter besøket på de orkanrammede øyene.

– For det første er at vi må stoppe klimaendringene. Vi må sørge for at vi snur den nåværende trenden der klimaendringene utvikler seg raskere enn oss. Og for det andre at land som Bahamas som er i den første linjen for de ødeleggende virkningene av klimaendringer, fortjener internasjonal støtte, sa Guterres videre.

