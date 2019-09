Trump, våpen, rasisme og helse på topp under demokratenes debatt

utenriks

Ti av de 20 kandidatene – de med størst målt oppslutning – deltok da den femte debatten blant de demokratiske presidentkandidatene ble holdt i Houston, Texas torsdag kveld.

Mens tidligere visepresident Joe Biden på forhånd var utpekt som favoritt, hadde de ni øvrige mye de ville bevise i løpet av debatten. Biden ble utsatt for kraftige angrep fra sine konkurrenter.

Senatorene Elisabeth Warren og Bernie Sanders befinner seg på den amerikanske varianten av ytre venstre innenfor det demokratiske partiet og forfekter det de kaller demokratisk sosialisme. De utfordrer Biden på en rekke områder med sine argumenter om at det offentlige må langt mer på banen i USA. Det gjelder helsevesen, skoler og ikke minst å gripe inn overfor den mektige våpenlobbyen som hindrer en effektiv politikk for å redusere USAs nedslående statistikk over antall drepte av skytevåpen. Så langt i år har over 10.000 mennesker blitt drept av skytevåpen i USA.

– Trump må ut

De øvrige kandidatene, blant dem senator Kamala Harris fra California og tidligere kongressmedlem Beto O'Rourke fra Texas, var alle enige om at det viktigste ved neste års presidentvalg er å få Donald Trump ut av Det hvite hus. Blant områdene han fikk sterkest kritikk for var også håndteringen av handelskrisen med Kina, klimaproblemene og håndteringen av krigen i Irak.

– Houston, vi har et problem, sa senator Amy Klobuchar til de 3500 tilhørerne ved Texas Southern University.

– Vi har en president som heller lyver enn å lede, fortsatte hun og understreket viktigheten av å få et skifte i USA.

O'Rourke gikk hardest ut og betegnet Trump som rasist i klare ordelag, og omtalte ham som en hvit nasjonalist, da problemet med rasisme og raseforskjeller i USA var oppe.

– Han er en dødelig trussel mot fargede mennesker i dette landet, sa O'Rourke.

Gratis helsevesen – eller ikke

Et knippe temaer var på forhånd utpekt som sentrale og hvor kandidatene har lagt fram ulike løsninger. Joe Biden står for en videreføring av Obamacare, og vil at amerikanere fremdeles skal få velge mellom privat eller offentlig helsevesen. De fleste av de andre står for ulike mellomløsninger, mens Warren og Sanders vil ha en full overgang til et offentlig helsevesen kalt «Medicare for all».

– Vi vil stå opp mot de grådige farmasiselskapene og forsikringsselskapene og støtter ikke et system som sikrer dem 100 milliarder dollar i overskudd hvert år, sa Sanders.

Biden gjentok kritikken mot Sanders' plan med at den ikke er økonomisk gjennomførbar, noe hans egen mellomløsning vil være i løpet av en presidentperiode.

Vold og skyting

Temaet om vold, skytevåpen, og våpenkontroll vakte sterke følelser da masseskytingen som drepte 22 mennesker i El Paso 3. august, kom opp. Flere av de andre kandidatene uttrykte respekt for måten Beto O'Rourke hadde håndtert krisen på. Han avbrøt sin egen valgkampturné og reiste hjem. Til sterk jubel fra salen sa han at han vil tvinge våpenprodusentene til å ta tilbake enkelte våpentyper som er laget for å «drepe mennesker på en slagmark», hvis han blir valgt til president.

– Vi lærer barna våre hvordan de skal gjemme seg i skap dersom det kommer en person som skyter rundt på skoler, sa Kamala Harris, som ønsket å understreke hvor langt vekk fra normalen utviklingen har gått.

Så langt i år har er det registrert 295 masseskytinger i USA, ifølge Gunviolence Archive. I etterkant av skytingen i El Paso snakket president Trump med en mektige våpenlobbyisten National Rifle Association og sa at de fortjener folks respekt.

– Trump trykket ikke på avtrekkeren, men han har i alle fall tvitret ut ammunisjonen, sa Harris, som høstet solid bifall fra salen for den kommentaren.

(©NTB)