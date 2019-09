Trump sa flere ville se på ham enn demokratenes debatt

utenriks

Mens de ti demokratene som kjempet om å bli presidentkandidat under neste års valg i USA kritiserte Trump sønder og sammen, talte presidenten for partifeller i Baltimore. Talen hans ble, i likhet med debatten i Houston, også overført på direktesendt TV.

Under talen sa Trump at folk burde se demokratenes debatt, men la til «at de trolig heller ser dette». Spøken framkalte allmenn munterhet blant partifellene i salen.

Før han reiste til Baltimore uttalte Trump til pressekorpset i Det hvite hus at han gjerne skulle fulgt debatten blant demokratene, men at han måtte nøye seg med å se en reprise.

I løpet av debatten har de håpefulle demokratene massivt angrepet Trump for hans politikk og for temaer som våpenkontroll, handelskrigen med Kina og for rasisme. Senator Kamala Harris kritiserte Trump nærmest i samtlige av sine innlegg og la mye av skylden for massakren i El Paso i august da 22 mennesker ble drept i en masseskyting.

– Trump trykket ikke på avtrekkeren, men han har i alle fall tvitret ut ammunisjonen, sa Harris, som høstet solid bifall fra salen med 3.500 tilhørere.

