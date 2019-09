Fem journalister løslatt på ordre fra tyrkisk ankedomstol

utenriks

Alle fem har jobbet for den opposisjonsvennlige avisen Cumhuriyet.

Alle fem sonet dommer på opptil fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldige i å ha «hjulpet og støttet terrorgrupper uten at de selv var medlemmer». Den angivelige støtten skjedde i form av pressedekningen de har gitt tre grupper som tyrkiske myndigheter har stemplet som terrorgrupper: kurdiske PKK, en venstreradikal gruppe og Gulen-bevegelsen, som president Recep Tayyip Erdogan anklager for kuppforsøket i 2016.

I alt 14 tidligere ansatte i avisen, blant dem både journalister og ledere, ble i 2018 dømt i saken. Ankene deres ble tidligere i år avvist av en lavere rettsinstans.

Journalistene har sittet 142 dager i fengsel, og ble torsdag kveld møtt av både støttespillere og slektninger da de slapp ut av et fengsel i byen Kocaeli, 15 mil fra Istanbul.

Saken har ført til at Tyrkia er blitt kraftig kritisert for manglende pressefrihet.

Cumhuriyet er Tyrkias eldste dagsavis og ble grunnlagt i 1924. Avisen eies av en uavhengig stiftelse.

Avisen har ofte fått problemer med myndighetene, og tidligere sjefredaktør Can Dündar har flyktet til Tyskland. Han ble i 2016 dømt for å ha trykket en artikkel med opplysninger om at Tyrkia har levert våpen til islamistiske grupper i Syria.

Fortsatt sitter 130 pressefolk fengslet i Tyrkia.

(©NTB)