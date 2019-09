Skattesmell for Google i Frankrike

utenriks

Forliket ble kunngjort i en fransk domstol torsdag.

Det amerikanske nettselskapet, som har nettsøk og annonsering som sin kjernevirksomhet, må betale en bot på 500 millioner euro som straff for skatteunndragelser. I tillegg må Google ut med 465 millioner euro for å dekke andre krav fra franske skattemyndigheter.

Google, som er en del av selskapet Alphabet Inc, betaler lite skatt i de fleste europeiske land fordi det registrerer nesten alle sine salg i Irland, der selskapets europeiske hovedkontor ligger. At selskapet slipper unna med svært lite skatt, lar seg gjøre på grunn av hull i internasjonale skattelover, men det er avhengig av at alle salgskontrakter inngås av ansatte i Dublin, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Striden med franske myndigheter har pågått i fire år. Etterforskerne har mistenkt selskapet for å ha unnlatt å registrere en del aktiviteter som selskapet har hatt i Frankrike.

– Denne avtalen betyr at alle de tidligere konfliktene blir løst en gang for alle, sa Antonin Levy, en av Googles advokater, på et rettsmøte i Paris torsdag.

