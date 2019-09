Sju sivile drept av veibombe i kurdiskdominert område i Tyrkia

utenriks

Angrepet var rettet mot et kjøretøy i distriktet Kulp i provinsen Diyarbakir. Ifølge sykehuskilder ble sju sivile drept og ti såret. Alle de sårede skal ha fått alvorlige skader.

Ifølge guvernørens kontor ble angrepet utført av «medlemmer av en separatistisk terrororganisasjon» – en betegnelse som tyrkiske myndigheter bruker på Kurdistans arbeiderparti (PKK), som siden 1984 har ført væpnet kamp mot tyrkiske regjeringsstyrker.

President Recep Tayyip Erdogan sa torsdag at myndighetene vil gjøre alt de kan for å finne de skyldige bak det han kalte et «avskyelig terrorangrep».

Den tyrkiske regjeringen avsatte i august tre folkevalgte ordførere i de kurdiskbefolkede områdene og erstattet dem med guvernører som regjeringen selv utpekte. Alle tre tilhører det kurdiskvennlige partiet HDP, men ble av Ankara beskyldt for forbindelser med PKK.

Beslutningen førte til demonstrasjoner i både Diyarbakir, Van og Mardin.

