Høyesterett i USA godkjenner Trumps asylregler

Høyesterett har tatt stilling til den omdiskuterte regelen som forhindrer alle som tidligere har passert gjennom et annet land på vei til USA, å søke asyl.

Beslutningen, som opphever en midlertidig kjennelse fra en lavere domstol, vil innebære at de aller fleste som forsøker å ta seg inn i USA, vil bli sendt tilbake til det første landet utenfor sitt eget slik at de i stedet må søke asyl der.

De fleste som krysser den sørlige grensen er mellomamerikanere som rømmer fra vold og fattigdom. De er stort sett ikke kvalifiserte til å søke asyl i USA under den nye regelen.

Dissens

Trump selv var tydelig fornøyd med å ha vunnet medhold i Høyesterett.

– STOR SEIER for USA i Høyesterett for asylregler på grensen, tvitret Trump etter at rettens beslutning var kjent.

To av de ni dommerne i Høyesterett, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, tok dissens på avgjørelsen. Sotomayor skrev i en uttalelse at «nok en gang har den utøvende makt utstedt en regel for å opprettholde en langvarig praksis mot flyktninger som søker beskyttelse mot forfølgelse».

Fram og tilbake

Høyesteretts beslutning kommer etter at dommer Jon Tigar i distriktsdomstolen i San Francisco i juni blokkerte den nye regelen fra administrasjonen i Washington. En ankedomstol reduserte imidlertid Tigars rettskjennelse til bare å gjelde i hans rettsområde, noe som åpnet for at de strenge asylreglene bare kunne settes ut i livet i delstatene New Mexico og Texas, men ikke i Arizona eller California.

I en ny midlertidig forføyning mandag denne uken, gjeninnførte Tigar så en nasjonal stans i bruken av asylreglene, før ankedomstolen tirsdag foretok den samme innsnevringen av forføyningen som i forrige rettsrunde.

Siste ord ikke sagt

Høyesteretts beslutning onsdag slår således fast at Trump-administrasjonens nye asylregler skal være gjeldende praksis i påvente av at en pågående rettsprosess blir avgjort.

– Dette er bare et steg på veien, og vi håper på seier til slutt, uttaler advokat Lee Gelernt som representerer innvandrergrupper i saken.

(©NTB)