Trump sparker John Bolton

utenriks

På Twitter forklarer presidenten beslutningen med at de to var sterkt uenige i mange saker.

«Jeg informerte John Bolton i går kveld om at det ikke lenger er behov for hans tjenester i Det hvite hus. Jeg var sterkt uenig i mange av hans forslag, noe mange andre i administrasjonen også var, og derfor ba jeg John om hans oppsigelse», tvitrer Trump.

Oppsigelsen fikk han tirsdag morgen. Trump takker nå Bolton for innsatsen og sier en etterfølger vil bli nominert neste uke.

Bolton, kjent for sin karakteristiske bart, har utmerket seg som en hauk i amerikansk utenrikspolitikk. Den tidligere FN-ambassadøren overtok som nasjonal sikkerhetsrådgiver da general Herbert Raymond McMaster gikk av i fjor.

Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han har vært en sterk forsvarer av tidligere president George W. Bushs beslutning om å invadere Irak i 2003.

I et intervju med det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart proklamerte han at «tostatsløsningen er død» og tok til orde for at Gazastripen bør bli en del av Egypt og Vestbredden gis tilbake til Jordan.

Overfor Fox News har han slått fast at USAs målsetting bør være et regimeskifte i Iran.