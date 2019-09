Forslag om nyvalg avvist i Parlament igjen – nok et nederlag for Boris Johnson

utenriks

Ifølge valgloven kreves det to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Johnson er for tiden langt unna å kontrollere et alminnelig flertall i Underhuset og trengte derfor støtte fra mange i opposisjonen om han skulle lykkes.

Forrige uke avviste Labour og den øvrige opposisjonen å stemme for nyvalg fordi de ville forsikre seg om at loven om en utsettelse av brexit ikke kunne spoleres. Som ventet fikk loven dronningens samtykke mandag ettermiddag, og Johnson gjentok derfor forslaget om nyvalg.

Labour-leder Jeremy Corbyn vil gjerne ha et nyvalg, men verken han eller de øvrige opposisjonslederne i Underhuset vil at det skal skje på Johnsons premisser. Mens Johnson gjerne vil ha valg allerede 15. oktober, vil Corbyn vente til november. Han vil være helt sikker på at statsministeren ikke saboterer utsettelsen og gjennomfører planen om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale med unionen.