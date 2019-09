Myndighetene på Bahamas avviser at de dysser ned dødstall

utenriks

En uke etter at ekstremværet rev med seg boliger og andre bygninger, forsøker hjelpearbeidere å få ut mat, vann og telt til desperate innbyggere.

Om lag 70.000 mennesker har ifølge FN behov for mat og tak over hodet, melder BBC.

Fortsatt er hundrevis, muligens tusenvis av mennesker savnet, og dødstallet er ventet å stige. Folk som savner familiemedlemmer, er blitt bedt om å kontakte myndighetene slik at det kan registreres.

Helseminister Duane Sands avviser anklager om at regjeringen har forsøkt å skjule antall omkomne. Hun sier at det viktigste ikke er å telle døde, men å søke etter savnede og gi hjelp til dem som trenger det, skriver avisen Miami Herald.

På Abaco-øyene, som ble svært hardt rammet, har innbyggerne anklaget regjeringen for manglende hjelp og for ikke å ha gjort nok for å hindre plyndring. Tusenvis er sendt herfra til hovedstaden Nassau, der de trolig vil bli innkvartert i telt eller konteinere.

37 av de omkomne er funnet på Abaco-øyene.

Etter å ha truffet Bahamas, fortsatte orkanen mot USAs østkyst, deretter ble den nedgradert til en storm, men den førte likevel til alvorlige skader øst i Canada før den fortsatte over Labradorsjøen.

