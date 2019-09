Kraftig tyfon rammet Tokyo - ti personer skadd

utenriks

Med vindkast opp mot 60 meter i sekundet slo tyfonen inn over det japanske fastlandet og traff Tokyo med kraftig regnvær ved 8-tiden om morgenen, lokal tid. 920.000 husholdninger mistet strømmen og transporten inn til storbyen ble rammet.

Foreløpige meldinger går ut på at ti personer er skadd og at flere hus har mistet takene sine som følge av det kraftige uværet. Japans meteorologiske institutt har sendt ut advarsler om fare for jordskred, stormflo og fare for høye bølger helt inn i Tokyo-bukta og langsetter den nordøstlige kysten av landet. Nord på Japan er det varslet at det vil falle så mye som 150 millimeter regn og i Tokyo-området 100 millimeter fram til tirsdag morgen.

Togtrafikken er rammet av uværet, men blir forsøkt opprettholdt. Mandag morgen var derimot flere enn 130 fly innstilt.

Faxai traff Japan etter at tyfonen Lingling de siste dagene har herjet i Korea. I Nord-Korea er det meldt om fem omkomne, mens tre liv gikk tapt i Sør-Korea.

