Japan venter på tyfon – Sør-Korea puster ut etter en annen

Det er varslet vindstyrke på opptil 60 meter per sekund, som kvalifiserer til orkan kategori 4 for Faxai.

Myndighetene har advart om svært høye bølger, flom og fare for jordskred når tyfonen bringer med seg det som betegnes som «historisk» sterk vind og nedbør – rett på Tokyo sent søndag.

Ifølge det meteorologiske instituttet i Japan skal tyfonen herje med landet til mandag morgen.

Allerede i gang

Uværet har allerede påvirket samferdselssystemet i regionen og til og fra Tokyo og andre store byer, der en rekke avganger med ferjer og høyhastighetstoget Shikansen er innstilt.

Også 30 fly er satt på bakken til søndag, mens flere kystveier er stengt i Kanagawa, vest for Tokyo på grunn av storm.

Klokka 10 lokal tid søndag lå Faxai nær øye Hachijojima, sør for Tokyo, i Stillehavet, der tyfonen holdt en fart på 30 kilometer på sin vei nordvestover, godt i gang med å produsere høye bølger.

På den andre siden av Japanhavet er Sør-Korea i gang med å rydde opp etter en av de kraftigste tyfonene som noensinne har rammet landet. Lingling sveipet lørdag opp langs kysten av Sør-Korea, og fortsatte i retning Nord-Korea.

Nord-Korea neste

Hundrevis av trær ble knekt tvert av, over 200 flyavganger ble innstilt og minst tre personer mistet livet da tyfonen feide langs Sør-Korea. 127.000 boliger mistet strømmen, inkludert på øya Jeju.

Etter å ha passert over Jeju, holdt stormen seg til havs mens den forflyttet seg nordover langs landets vestkyst og inn i Nord-Korea.

Det er fare for at stormen kan gjøre stor skade i Nord-Korea, der statlig TV allerede har meldt at et stort antall hus er skadd og oversvømmet.

Ifølge nyhetsbyrået KCNA sammenkalte landets leder Kim Jong-un til krisemøte, der han skjelte ut tjenestemenn som han mente var dårlig forberedt og tok altfor lett på tyfonen.

Det lutfattige Nord-Korea er svært sårbart for uvær, og myndighetene er spesielt opptatt av å beskytte landbruket og hindre skader på diker, demninger og vannreservoarer.

