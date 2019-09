Oljelekkasjer fra Equinor på Bahamas etter orkanen Dorian

utenriks

I pressemeldinger torsdag og fredag uttrykker både oljegiganten og miljøvernere bekymring over situasjonen. Dorian raserte tidligere i uka flere av øyene på Bahamas som en kategori 5-orkan.

– De første undersøkelsene fra luften avdekker at anlegget har fått skader og at det er observert oljelekkasjer fra lagringstanker på land. Det er ennå for tidlig å si noe om omfanget av skadene. Det er per nå ikke observert utslipp til sjø, heter det i meldingen fra Equinor.

Takene forsvant

Til E24 opplyser selskapet at ni av de ti tankene på anlegget, South Riding Point-terminalen, hadde tak før orkanen, og fem av takene er nå borte. Ikke alle tankene inneholdt olje.

– Vi trekker på ressurser internt og eksternt for å sikre at vi har nødvendig utstyr og personell tilgjengelig. Det er for tidlig å anslå en tidslinje for arbeidet, sier pressetalsperson for operasjoner i utlandet Erik Haaland.

Området rundt tankene var designet for å stoppe spredning av oljesøl.

– Det er ikke observert olje på havet, sier Haaland.

Equinor skriver at de har mobilisert oljevernberedskap som vil ankomme så snart som mulig.

Bekymret Greenpeace

I en epost til NTB forsikrer Greenpeace at organisasjonen også jobber tungt med oppfølging av miljøfarer etter orkanen og ødeleggelsene på Bahamas. De kommer til å følge utviklingen på Equinor-anlegget videre.

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, mener uansett utfall at orkanen må være en vekker for oljebransjen.

– I årevis har Equinor produsert olje som nå fører til klimaendringer og ekstremvær. Equinors virksomhet driver klimakrisen videre. Det vil oljevirksomhet alltid gjøre, og derfor må Equinor begynne å jobbe mot en omstilling til fornybar energi, som resten av verden også trenger, skriver han i en epost til NTB.

Ansatte gjort rede for

Equinor presiserer at de ansatte og deres familier er førsteprioritet. South Riding Point-terminalen ble stengt ned før orkanen forrige lørdag, 31. august. Det var ingen ansatte på terminalen under orkanen.

– Alt Equinor-personale på Bahamas er gjort rede for og er bekreftet i sikkerhet, opplyser selskapet, som har 54 ansatte ved anlegget på Grand Bahama.

Vanskelige kommunikasjonsforhold gjorde det tidkrevende å få tak i alt personale.

– Våre ansatte skal etter forholdene ha det bra, men er i en vanskelig situasjon på grunn av de store ødeleggelsene orkanen har påført øygruppen.

