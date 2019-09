Overhuset gir grønt lys for brexitutsettelse

utenriks

Kongelig sanksjon er en ren formalitet og er ventet å være på plass innen mandag.

Regjeringen truet en stund med at den ville trenere behandlingen i Overhuset, slik at forslaget ikke vil bli klart før Underhuset blir suspendert. Etter en debatt natt til torsdag ble De konservative og Labour enige om at de ikke skulle stanse lovforslaget. Toryenes innpisker bekreftet at de skulle bli ferdige fredag ettermiddag, noe de klarte.

Selv om hovedregelen er at lovforslag må godkjennes i begge kamrene, har forsamlingen av adelige og geistlige begrenset mulighet til å stanse lovforslag. De kan si nei og utsette forslag, innen visse grenser.

