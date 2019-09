Nok en nedtur for Boris Johnson da broren forlot regjeringen

utenriks

Den yngre Johnson er det første regjeringsmedlemmet som trekker seg fra storebrorens kollegium, som har ledet landet i mindre enn halvannen måned. Årsaken oppgis å være en konflikt mellom familielojalitet og hensynet til nasjonens interesser.

– Spenningen er umulig å løse opp i, og det er tid for at andre tar over mine roller som parlamentsmedlem og minister, skriver Jo Johnson på Twitter.

Gikk fra samme jobb i fjor

Det er riktignok ikke første gangen han trekker seg fra regjeringsarbeid. Siden juli har han vært statssekretær for forskning og høyere utdanning, den samme posten som han trakk seg fra i januar 2018, mens Theresa May fortsatt var statsminister. Johnson gikk i protest mot planlagte kutt i skolepenger ved universitetene.

Etter et opphold i samferdselsdepartementet, gikk han helt ut av regjeringen i november, men gjorde altså comeback i sommer

Familien delt om brexit

De to brødrene, som ikke lenger er kolleger, har ulikt syn på saken som overskygger alt i britisk politikk for tiden: brexit. Storebror og statsminister Boris var brexitgeneral og kjemper som kjent for å forlate EU innen tidsfristen 31. oktober – med eller uten en avtale.

Den sju år yngre Jo kjempet derimot for fortsatt EU-medlemskap før folkeavstemningen i 2016 og har siden sagt at landet ikke bør forlate EU uten en skilsmisseavtale på plass.

Søsteren deres, journalist og forfatter Rachel Johnson, skriver på Twitter at familien unngår å snakke om brexit, særlig ved måltider, fordi de ikke liker å rotte seg sammen mot statsministeren.

Ga opposisjonen nytt skyts

Det har selvfølgelig ikke gått upåaktet hen at statsministerens bror trekker seg midt i en høydramatisk kamp om brexit og om den politiske makten i Storbritannia.

– Boris Johnson utgjør en så stor trussel at selv ikke broren hans har tillit til ham, sier Labours Angela Rayner, ifølge The Guardian. Hun sier også at hyppig utskifting av statssekretærer for høyere utdanning er et tegn på kaoset hun mener toryene har skapt i sektoren.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som leder det skotske nasjonalistpartiet SNP, er heller ikke nådig.

– Boris Johnsons egen bror orker ikke den retningen han tar landet i. Spørsmålet er da hvorfor det skotske folket skal tvinges til å akseptere det, sa Sturgeon i spørretimen i den skotske nasjonalforsamlingen torsdag. Flertallet av skottene stemte mot brexit.

– Takk for innsatsen

De konservatives parlamentariske leder Jacob Rees-Mogg prøvde derimot å avdramatisere avgangen torsdag.

– Parlamentsmedlemmer er vant til tanken om at det kan være politisk uenighet internt i en familie, sa han og minnet om at hans egen søster har sluttet seg til Brexitpartiet og blitt medlem av EU-parlamentet.

Fra Downing Street var det bare godord og sympati å høste for den avtroppende politikeren.

– Statsministeren vil takke Jo Johnson for hans innsats. Han har vært en flott og talentfull statssekretær og en fantastisk representant i Parlamentet. Statsministrene forstår, både som politiker og som bror, at dette ikke kan ha vært enkelt for Jo. Valgkretsen hans kunne ikke bedt om en bedre representant, sier en talsperson for statsministerens kontor.

Velgerne i Orpington må uansett se seg om etter en ny representant. Jo Johnson har vært deres mann i Parlamentet siden 2010, men han sier han ikke stiller til gjenvalg.

Det er ikke avklart når det valget holdes, men Jacob Rees-Mogg sa det blir ny debatt og avstemning om nyvalg i Parlamentet mandag. Onsdag klarte ikke storebror og statsminister Johnson å få nok støtte til å skrive ut nyvalg 15. oktober.

