Bolsonaro langer ut mot Bachelet og hyller Pinochet

utenriks

Bachelet uttrykte onsdag stor bekymring over de mange som blir drept av politiet i Brasil.

– Bare i Rio de Janeiro og São Paulo er 1.291 mennesker drept av politiet hittil i når, sa Bachelet under en pressekonferanse og påpekte at dette er en økning fra samme periode i fjor.

– De siste månedene har vi også sett hvordan det demokratiske handlingsrommet har krympet, først og fremst ved dokumenterte angrep mot menneskerettsforsvarere, innføring av restriksjoner for sivilsamfunnet og angrep mot utdanningsinstitusjoner, sa Bachelet.

– Modig politi

Bolsonaro slo hardt tilbake og anklager Bachelet for å blande seg inn i Brasils indre anliggender «ved å angripe vårt modige politi og forsvar».

Kort tid etter fulgte han opp kritikken mot FNs høykommissær for menneskerettigheter, som var president i Chile fra 2006 til 2010 og fra 2014 til 2018.

– Bachelet sier at det demokratiske handlingsrommet krymper i Brasil. Hun glemmer at hennes eget hjemland ville ha blitt et nytt Cuba dersom det ikke var for dem som hadde mot til å stanse venstresiden i 1973, inkludert faren hennes, en kommunistgeneral, sa han.

Torturert til døde

Bachelets far ble tatt til fange og torturert til døde da general Augusto Pinochet kom til makten i et militærkupp i Chile i 1973.

Michelle Bachelet ble også pågrepet av Chiles hemmelige politi og torturert i fangenskap, og hun flyktet senere i eksil. Pinochet styrte Chile med hard hånd fram til 1990.

Bolsonaro har selv en fortid som offiser i den brasilianske hæren og har tidligere hyllet de militære kuppmakerne som styrte Brasil fra 1964 til 1985.

Chile reagerer

Bolsonaros uttalelser får sittende president i Chile, Sebastián Piñera, til å reagere.

– Meninger bør uttrykkes med respekt. Jeg er ikke på noen måte enig med det president Bolsonaro sier om en tidligere president i Chile, og spesielt ikke når det gjelder er så smertefullt tema som hennes fars død, sier han.

