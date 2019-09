utenriks

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Peru. Ansvarlig ambassade tilbyr konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Per Wiggen i Utenriksdepartementet til VG.

Overfor NRK bekrefter UD at en mann er arrestert for å forsøk på å smugle kokain ut av Peru.

