FT: USA forsøkte å bestikke kapteinen på iransk oljetanker

Financial Times Times har fått tilgang til kommunikasjon mellom president Donald Trumps administrasjon og kapteiner om bord i flere iranske skip.

Den indiske kapteinen om bord i den iranske oljetankeren Grace 1, Akhilesh Kumar, blir lokket med «millioner av dollar» dersom han samarbeider med amerikanerne.

Tilbudet kom i en epost Kumar mottok 26. august, signert USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook.

– Gode nyheter

– Jeg har gode nyheter, skriver Hook, som på vegne av utenriksminister Mike Pompeo og Trump-administrasjonen tilbyr flere millioner dollar i belønning dersom Kumar manøvrerer oljetankeren til et land som på vegne av USA kan ta beslag i skipet og oljelasten.

– Med disse pengene kan du leve det livet du ønsker og være velstående når du blir gammel, skriver Hook, som også advarer Kumar mot følgene av å takke nei.

– Dersom du velger bort denne enkle løsningen, kommer livet ditt til å bli mye vanskeligere, skriver han videre.

Tatt i arrest

Oljetankeren, som har 2,1 millioner fat olje om bord, ble tatt i arrest av den britiske marinen 4. juli. Årsaken ble oppgitt å være mistanke om at den var på vei til Syria, noe som ville ha vært et brudd på EUs sanksjoner.

Skipet ble deretter liggende utenfor Gibraltar, der høyesterett 15. august besluttet at det skulle få seile videre. Fire dager senere lettet det anker, til protester fra USA.

USA har utstedt ny arrestordre på tankskipet, som nå er omdøpt til Adrian Darya 1, og hevder at oljelasten utgjør en ekstraordinær trussel mot USAs sikkerhet.

Kumar skal angivelig ha takket nei til tilbudet, for to dager senere fikk han en ny epost fra Hook som opplyste at han var satt på USAs sanksjonsliste.

Det er ikke kjent hvor Adrian Darya 1 er på vei, men ifølge nettstedet Marine Traffic befant oljetankeren seg i helgen utenfor kysten av Syria.

Trusler

Minst et dusin kapteiner har ifølge Financial Times mottatt eposter og tekstmeldinger fra Hook de siste månedene, med trusler om alvorlige følger for alle som bistår Iran med å omgå de amerikanske oljesanksjonene.

Tilbudet om bestikkelser i millionklassen markerer derimot en ny utvikling. Ifølge amerikanske tjenestemenn er tilbudet hjemlet i det såkalte Rewards for Justice-programmet fra 1984, som skulle bidra til å bekjempe terrorisme.

Ifølge kilder i Trump-administrasjonen er det nå børstet støv av programmet, som åpner for belønninger på opptil 135 millioner kroner til dem som bistår USA i effektivt å ramme Den iranske Revolusjonsgarden.

