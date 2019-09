Dødstallet stiger til sju i Bahamas

utenriks

Det er Bahamas' statsminister Hubert Minnis som opplyser at dødstallet nå er steget fra fem til sju. Han sier videre at dødstallet er ventet å stige ytterligere når omfanget av ødeleggelsene på Abaco-øyene og Grand Bahama er ferdigstilt.

På en pressekonferanse tirsdag sa Minnis at de to siste dødsofrene var skadde personer som ble brakt til sykehus på øya New Providence.

Minnis har fløyet over Abaco-øyene og besiktiget områdene og planlegger å gjøre det samme over Grand Bahama når værforholdene tillater det.

Han sier at han så grupper med mennesker som veivet med gule klesplagg for å påkalle oppmerksomhet. Redningsmannskaper har problemer med å nå fram til folk på grunn av vannmassene i områdene. Minnis anslår at 60 prosent av husene i Marsh Harbor var ødelagt og at han så minst et lokalsamfunn der alle hus var fullstendig tilintetgjort.

(©NTB)