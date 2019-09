Rettssaken mot Cuba Gooding Jr. er utsatt

utenriks

Gooding er tiltalt for å ha tatt på og klemt brystet til en 29 år gammel kvinne på utestedet Magic Hour Rooftop Bar & Lounge i New York.

Hendelsen fant sted 9. juni og 51-åringen ble pågrepet da han meldte seg for politiet fire dager senere.

Gooding nekter straffskyld, men risikerer opptil ett års fengsel dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen.

Rettssaken skulle etter planen ha åpnet tirsdag, men ble utsatt til 10. oktober på begjæring fra aktoratet i påvente av ytterligere bevismateriale.

Cuba Gooding Jr. er mest kjent for sin rolle i filmen «Jerry Maguire», som han vant en Oscar for, og «The people vs. OJ Simpson» der han spilte hovedrollen.

