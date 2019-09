Bolsonaro dropper regionalt Amazonas-møte

utenriks

Møtet skal holdes 6. september i byen Leticia i Colombia, og temaet vil være bevaring av miljøet og «bærekraftig utnyttelse av vår region», opplyste den brasilianske presidenten selv da møtet ble kjent.

Nå trekker Bolsonaro seg fordi legene hans klargjør ham for en operasjon i neste uke. I forkant av operasjonen skal han stå på en diett av flytende føde, opplyser en talsperson for presidenten mandag. Diettoppstart er fredag, samme dag som toppmøtet i Colombia, noe som gjør reisen dit ugjennomførbar, fortsetter talsperson Otavio Rego Barros.

Brasil vurderer å sende en annen utsending til Leticia eller alternativ be om at møtet, der avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas kan bli et sentralt tema, blir utsatt.

Bolsonaro har fått skarp kritikk etter at avskogingen har økt kraftig og enorme branner har brutt ut i regnskogen.

Mesteparten av Amazonas ligger i Brasil, men regnskogen strekker seg også inn i Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Fransk Guiana og Surinam. Det er imidlertid ikke alle landene som er invitert til møtet, for eksempel Venezuela.

