Åtte bekreftet døde etter båtbrann i California

utenriks

Sheriff Bill Brown i Santa Barbara sier de fire siste omkomne ble lokalisert mandag nær fartøyet som sank etter brannen. Det er ennå ikke på det rene om det er sikkert å nærme seg eller gå inn i restene av båten, så det er ikke klart når de døde kan hentes opp.

Fire uidentifiserte personer ble funnet tidligere mandag, to menn og to kvinner.

Mannskapet på fem lå og sov på dekk om bord i den 75 fot store dykkerbåten, da brannen brøt ut litt etter klokka 3 natt til mandag lokal tid. De ble ifølge orlogskaptein Matthew Kroll i den amerikanske kystvakten redde, mens passasjerene som lå og sov under dekk ikke er gjort rede for. Båten lå ankret opp nærme land, og det utelukkes ikke at noen om bord kan ha rukket å hoppe i sjøen og ta seg opp på holmer i nærheten.

Kaptein Monica Rochester i kystvakten i California sier de fortsetter søket etter de savnede natt til tirsdag, men at folk må være forberedt på det verst tenkelige utfallet.

(©NTB)