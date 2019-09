Regjeringskilde: Johnson ber om nyvalg hvis Parlamentet stanser brexit-planen

utenriks

Det bekrefter britiske regjeringskilder til blant andre AFP og The Guardian mandag kveld. Hvis konservative utbrytere og medlemmer av opposisjonen klarer å ta kontroll over prosessen i Parlamentet og stanse Johnsons brexit-strategi, vil Johnson raskt be om nyvalg, ifølge kildene.

Datoen er satt til 14. oktober, bare litt over to uker før Storbritannia etter planen skal forlate EU, og før EUs planlagte brexit-toppmøte.

– Jeg ønsker ikke noe valg, dere ønsker ikke noe valg, sa Johnson i en kort kunngjøring utenfor Downing Street nr. 10 mandag kveld. Det som analytikere og kommentatorer imidlertid bet seg merke i, var det statsministeren sa da han ba parlamentsmedlemmene støtte regjeringen.

Utsettelse uaktuelt

– Vi vil ikke akseptere noe forsøk på å gå fra våre løfter eller å forkaste folkeavstemningen. Med den klare overbevisningen på plass, tror jeg vi vil få en avtale på det avgjørende toppmøtet i oktober, en avtale Parlamentet skal få vurdere grundig, sa Johnson, og føyde til:

– I mellomtiden må våre forhandlere få jobbe videre uten kniven på strupen. Og uten et valg, som jeg ikke ønsker og dere ikke ønsker, sa han.

Johnson avviste også helt at han ville be Brussel om nok en utsettelse av brexit.

Blant dem som tolker uttalelsene som en implisitt kunngjøring av et nyvalg hvis ikke Parlamentet stiller seg bak regjeringens brexit-strategi, er BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Det betyr bare en ting: Å utlyse nyvalg hvis han trenger det, etter hans syn. Når vil han trenge å gjøre det? Snart, konkluderer hun.

Hektiske dager

Den britiske nasjonalforsamlingen trer sammen for første gang etter sommerferien tirsdag. De har imidlertid få dager på seg, ettersom Johnson vil suspendere forsamlingen i en drøy måned alt fra neste uke.

Med støtte fra utbrytere i Johnsons eget parti kan Parlamentet komme til å vedta lover for å hindre en såkalt hard brexit uten en framforhandlet avtale med EU, eller vedta mistillit mot regjeringen. En slik prosess ventes å begynne allerede tirsdag.

Dersom Parlamentet tar skritt for å begrense statsministerens handlefrihet og forsøker å få i stand en ny brexit-utsettelse, vil de spenne bein for Storbritannias forhandlingsposisjon, slår Johnson fast. Han framholdt mandag at det er framgang i forhandlingene med EU.

En utlysning av nyvalg krever to tredels flertall i Parlamentet. Labour-leder Jeremy Corbyn uttalte tidligere mandag at han ønsker et nyvalg.

