Kevin Hart alvorlig skadd i bilulykke i California

Hart var passasjer i en 1970 Plymouth Barracuda da den kjørte utfor ved Mulholland Highway klokka 1 natt til søndag lokal tid. Både Hart og sjåføren Jared Black (28) fikk alvorlige ryggskader, ifølge politiet. En tredje person i bilen, 31 år gamle Rebecca Broxterman, som er Blacks forlovede, slapp unna med smerter.

Politiet sier til nettstedet TMZ at bilføreren var klemt fast i setet under biltaket, i likhet med bilens kvinnelige passasjer, som satt i passasjersetet ved siden av. Brannvesenet måtte sage vekk taket for å få dem ut.

Deretter ble bilfører fraktet med helikopter til UCLA Medical Center.

Sjåføren skal ikke ha vært påvirket under kjøreturen. En representant for Hart har ikke besvart TMZs forespørsel om å få en kommentar.

Hart er blant annet kjent for filmene «The Secret Life of Pets» og «Jumanji.»

Han ble spurt om å være vert for Oscar-utdelingen 2019, men trakk seg etter at gamle twittermeldinger fra ham med homofobiske kommentarer dukket opp.

Bilentusiasten kjøpte bilen i juli som 40-årspresang til seg selv.