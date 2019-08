USA sier de drepte 40 jihadister i Idlib i Syria

utenriks

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skjøt amerikanske styrker mot jihadistledernes møte utenfor byen Idlib.

Oberstløytnant Earl Brown, som er talsmann for USAs sentralkommando, sier i en pressemelding at angrepet var rettet mot ledere for al-Qaida, som Pentagon beskylder for «angrep som truer amerikanske borgere, våre partnere og uskyldige sivile». Han sa ingenting om hvilke våpen som ble brukt.

Det er ikke klart om det ble skutt fra et fly eller fra bakken, ifølge Syrian Observatory for Human Rights, som først meldte om rakettangrepet.

En AFP-korrespondent så svart røyk stige opp fra stedet etter eksplosjonene og en rekke ambulanser på vei.

Både Hurras al-Deen, som har bånd til al-Qaida, og deres allierte Ansar a-Tawhid, er aktive i Idlib-området, der syrisk og russisk bombing stanset lørdag morgen etter at regjeringen gikk med på en våpenhvile. Begge er med i en jihadist-allianse som også omfatter Hayat Tahrir al-Sham.

(©NTB)