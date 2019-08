Stort meslingutbrudd på New Zealand

utenriks

– Man bør forsikre seg om at man er vaksinert minst to uker i forveien, dersom man vurderer å reise inn eller ut av Aukland, sier Julie Anne Genter i landets folkehelsemyndighet.

På New Zealand har 849 meslingtilfeller blitt registrert i år. Det er det høyeste antallet siden 1997. Av de 849 tilfellene, har 731 blitt registrert i Auckland, og nær en tredel av tilfellene er oppdaget de siste to ukene.

– Jeg er urolig for dem som velger å ikke vaksinere seg. Det er det viktigste vi kan gjøre for å hindre spredning av et slikt utbrudd, sier landets statsminister Jacinda Ardern.

Det er ikke bare New Zealand som har fått et meslingproblem. Ifølge WHO er det registrert 89.994 meslingtilfeller i 48 europeiske land de første seks månedene i år. Det er dobbelt så mange som samme periode i fjor.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

