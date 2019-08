Protestleder pågrepet i Hongkong

utenriks

Wong er også generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto. Studentlederen ble pågrepet fredag.

– Vår generalsekretær Joshua Wong ble nettopp pågrepet mens han var på vei til undergrunnsstasjonen MTR. Han ble tvunget inn i en bil midt på lyse dagen. Våre advokater følger saken, skriver Demosisto på Twitter.

Wongs aktivisme

Wong har spilt en sentral rolle både på sosiale medier og på bakken for å mobilisere motstand mot både det omstridte lovforslaget og mot Hongkongs leder Carrie Lam, som av demonstrantene anses å være Kinas forlengede arm i Hongkong. I august hadde Wong et møte med sjefen for den politiske avdelingen ved USAs generalkonsulat, Julie Eadeh.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble lagt på is av Hongkongs leder Carrie Lam, men det var ikke nok til å stanse protestene.

Siden 2014

Wong sto i spissen for massedemonstrasjonene høsten 2014, da flere sentrumsgater i Hongkong ble okkupert i to-tre måneder. Den såkalte paraplybevegelsen protesterte mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

I fjor ble Wong dømt til tre måneders fengsel. Dommen ble senere redusert til to måneders fengsel fordi han bare var tenåring da han ble pågrepet i 2014. Wong anket, men tapte ankesaken. Dermed måtte han i mai inn til soning i Lai Chi Kok-fengselet. Da han ble løslatt i juni, sluttet han seg til demonstrantene.

(©NTB)