Orkan truer Trumps feriested i Florida

utenriks

Det viser den oppdaterte beregningen som USAs nasjonale orkansenter har gjort.

Dorian er nå på vei mot Florida etter å ha beveget seg utenom Puerto Rico. Ifølge orkansenteret kan Dorian bygge seg opp til en kategori 4-orkan innen den treffer Floridas østkyst, og den kan bli den kraftigste orkanen som rammer delstaten på nesten 30 år.

Mar-a-Lago, Trumps eksklusive golf- og feriested, ligger i Palm Beach, og presidenten benytter ofte stedet både privat og til viktige politiske møter med amerikanske og internasjonale topper.

Torsdag kunngjorde Trump at han avlyser sitt planlagte besøk i Polen på grunn av orkansituasjonen. Trump skulle til Polen for å delta på 80-årsmarkeringen for starten på andre verdenskrig, men han sender visepresident Mike Pence i stedet.

