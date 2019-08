SOHR: 60 drept i kamper i Idlib

utenriks

Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan uttrykte «alvorlig bekymring» for situasjonen i Idlib-provinsen under et møte i Moskva tirsdag.

Russiskstøttede regjeringsstyrker har i ukevis kjempet i islamistkontrollerte lommer nær grensen til Tyrkia, men islamistopprørerne slo hardt tilbake tirsdag, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Voldelige kamper øst i byen Khan Sheikhoun har brutt ut etter at jihadister og opposisjonsgrupper angrep regjeringsstyrkenes posisjoner, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

Angrepet mot regjeringsstyrkene ble ledet av Hurras al-Deen, som knyttes til al-Qaida, samt gruppen Ansar al-Deen. 29 regjeringssoldater og 31 opprørere ble drept, ifølge SOHR.

Regjeringsstyrkene forsøker å få kontroll over en sentral motorvei som går gjennom Khan Sheikhoun. Full kontroll over veien kan tillate styrkene å knytte hovedstaden Damaskus og Aleppo sammen igjen.

(©NTB)