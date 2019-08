14 drept i Taliban-angrep i Afghanistan

utenriks

Sju andre ble såret i angrepet, som skjedde sent tirsdag kveld.

Et ukjent antall Taliban-opprørere ble også drept, ifølge en talsmann for politiet onsdag.

Samtidig ble én person drept og to såret etter at en bilbombe gikk av i Jalalabad i Nangarhar-provinsen. Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet i Herat, men ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for bombeangrepet i Nangarhar.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden. Anslagsvis 110.000 mennesker er drept i krigshandlinger siden, og rundt 5 millioner afghanere lever som flyktninger i og utenfor eget land.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan, der USA og NATO fortsatt har stasjonert soldater.

