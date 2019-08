Trump: – Handelssamtaler med Kina starter snart

utenriks

Trump er for tiden på G7-toppmøtet i Biarritz, som avsluttes mandag. På en pressekonferanse i den franske byen varslet han at det vil komme en uttalelse om Kina-samtalene sener på dagen.

Den amerikanske presidenten sier amerikanske og kinesiske forhandlere snakket sammen søndag. De uttrykte da en interesse for å gjenoppta samtalene.

Trump bekreftet også at han ga sin franske kollega Emmanuel Macron klarsignal til det overraskende besøket fra Irans utenriksminister Javad Zarif. Han forsikret at USA «ikke er ute etter et regimeskifte i Iran», men sa samtidig at det er for tidlig for ham å møte Zarif.

(©NTB)