Oljen om bord i iransk tankskip er solgt

Oljetankeren, som har 2,1 millioner fat olje om bord, ble tatt i arrest av den britiske marinen 4. juli. Årsaken ble oppgitt å være mistanke om at den var på vei til Syria, noe som ville ha vært et brudd på EUs sanksjoner.

Skipet ble deretter liggende utenfor Gibraltar, der høyesterett 15. august besluttet at det fikk seile videre. Fire dager senere lettet det anker, til protester fra USA.

President Donald Trumps administrasjon utstedte ny arrestordre på tankskipet og hevder oljelasten utgjør en ekstraordinær trussel mot USAs sikkerhet.

Først ble det meldt at oljetankeren satte kursen mot Kalamata i Hellas, men greske myndigheter slo kort tid etter fast at dette var uaktuelt.

Deretter ble det meldt at tankeren ville anløpe Mersin i Tyrkia 31. august, men heller ikke dette er lenger aktuelt.

En talsmann for den iranske regjeringen opplyste mandag til nyhetsbyrået Reuters at oljelasten nå er solgt til en ukjent kjøper, og at det blir opp til vedkommende å bestemme hvor den skal bringes i land.

