65 demonstranter pågrepet i Hongkong i helgen

utenriks

Flere av demonstrantene er siktet for ulovlig forsamling, besittelse av våpen og vold mot politibetjenter.

– De eskalerende, ulovlige og voldelige handlingene fra de radikale demonstrantene er ikke bare skandaløse, de fører også Hongkong mot en veldig farlig situasjon, sier regjeringen i en uttalelse.

Hundrevis av svartkledde demonstranter væpnet med bambusstokker og baseballkøller støtte sammen med opprørspoliti i Kowloon-distriktet søndag. Ved ett tilfelle trakk politiet også skytevåpen. Dette skjedde etter at demonstranter med pinner og stenger jaget politiet ned en gate og kalte dem gangstere.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt lagt på is, men demonstrasjonene har fortsatt.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997. Siden demonstrasjonene startet i juni har over 700 blitt pågrepet.

(©NTB)