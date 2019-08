Israelsk drone skal ha eksplodert over Beirut

utenriks

– Det var to droner. Den første falt og ble nøytralisert, den andre eksploderte, sier en talsperson i Hizbollah til nyhetsbyrået AFP.

Hendelsen skjedde i en Hizbollah-dominert bydel sør for Beirut, skriver Reuters. De skriver også at det er den første hendelsen av et slikt slag på over ti år.

Det israelske militæret har ikke kommentert hendelsen foreløpig.

Dronen som eksploderte, førte til skade på et bygning som tilhører Hizbollahs mediesenter. Vitner i Beirut sier de hørt et fly over området rett før eksplosjonen.

Hendelsen i Beirut skjer kort tid etter Israels flyoffensiv mot iranske styrker i Syria, sør for Damaskus. Ifølge det israelske forsvaret angrep de iranske styrker for å hindre droner som skal ha hatt som mål å angripe Israel. Det er usikkert om hendelsene har en sammenheng.

Hizbollah anses av USA for å være en terrororganisasjon og er den eneste fraksjonen som ikke har rustet ned etter borgerkrigen i Libanon mellom 1975 og 1990. Hizbollah er også en politisk gruppe i landet, med 13 seter i nasjonalforsamlingen og tre ministerposter i regjeringen.

