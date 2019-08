Irans utenriksminister er i Biarritz der G7-landene holder toppmøte

utenriks

Iranske myndigheter bekrefter at landets utenriksminister, Mohammed Javad Zarif, er kommet til Biarritz for samtaler med Frankrikes president.

En fransk tjenestemann opplyser at det er Frankrike som har invitert Zarif for å forsøke å lette spenningen rundt atomprogrammet. Det overraskende besøket kommer kun dager etter at Frankrikes president, Emmanuel Macron, hadde et møte med Zarif i Paris.

Ifølge tjenestemannen dro den iranske utenriksministeren rett i et møte med Frankrikes utenriksminister, Jean-Yves Le Drian, etter å ha landet søndag.

Talsmannen for det iranske utenriksdepartementet, Abbas Mousavi, understreker at Zarif verken skal delta på møter eller forhandlinger med USA.

Flyplassen i Biarritz har vært stengt for all annen trafikk enn G7-relaterte flygninger mellom lørdag og mandag mens toppmøtet pågår. Flere nettsteder for flysporing viste et Airbus A-321-fly som reiste fra Teheran til Biarritz.

Fortsetter dialogen

Iran ble søndag drøftet blant G7-lederne. Der ble det klart at Macron skal fortsette dialogen med Iran.

Kilder tett på Macron sier det er en høy prioritet å minske spenningen i Persiabukta og forhindre at Iran utvikler atomvåpen.

Franske kilder sa tidligere at G7-lederne hadde gitt Macron mandat til å snakke med Iran. Macron benekter imidlertid at han har fått et mandat.

– G7 er en uformell klubb. Det fins ikke noe som heter mandat som noen i G7 gir noen andre i G7, sa den franske presidenten.

USAs president Donald Trump avviste at han har gått med på å sende noe felles G7-budskap, men at han heller ikke har noen innvendinger mot at andre snakker med Iran.

– Man kan ikke stoppe mennesker fra å prate. Hvis de vil prate, så kan de prate, sier Trump.

Økt spenning

Spenningen har økt betraktelig de siste månedene mellom Iran, USA og EU-landene etter at Trump gjeninnførte sanksjoner mot Iran.

Trump trakk i mai i fjor USA ut av atomavtalen som i 2015 ble framforhandlet med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU og trådte i kraft året etter.

Da USA gjeninnførte sanksjonene, advarte de også europeiske og andre lands selskaper mot å handle med Iran, til EUs store irritasjon.

USA begrunnet at de trakk seg fra avtalen med at bekymring for Irans missilprogram og regionale innflytelse.

Konfliktnivået har de siste månedene også økt kraftig i farvannene rundt Hormuzstredet, der flere skip er blitt angrepet, inkludert to fartøyer med tilknytning til Norge.

(©NTB)