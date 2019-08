Demonstranter dannet folkekjede i Hongkong

utenriks

Demonstrasjonen var varslet på forhånd, og inngår som en del av en rekke demonstrasjoner i byen denne helgen. I morgentimene lørdag ventes det full stans i trafikken til og fra flyplassen i Hongkong.

Senere lørdag vil demonstrantene nok en gang marsjere til det østlige Kwun Tong-distriktet, og også søndag er det planlagt to store markeringer i byen.

Protestene er de siste i en lang rekke demonstrasjoner den siste tiden. De ble først utløst av et omstridt lovforslag, som åpnet for å utlevere Hongkong-innbyggere til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina. Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til generell misnøye mot myndighetene i Beijing, samt politiets maktbruk.

Onsdag 23. august 1989 dannet over to millioner mennesker en folkekjede gjennom Litauen, Latvia og Estland, som uttrykk for de baltiske landenes ønske om frigjøring fra Sovjetunionen. Fredag markerte de baltiske landene 30-årsjubileet.

(©NTB)