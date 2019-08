Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist

utenriks

Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte torsdag at brannene i regnskogen i Amazonas utgjør en internasjonal krise og bør være prioritet når G7-landene møtes i helgen i Frankrike.

Macron får kritikk av Bolsonaro for uttalelsen.

– Den franske presidentens forslag om at Amazonas-problemene skal diskuteres på G7 uten deltakelse fra land i regionen, fremkaller en kolonialistisk mentalitet som ikke hører hjemme i det 21. århundre, skriver Bolsonaro på Twitter torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Internt

G7 består av Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. De skal i helgen møtes i Biarritz i Frankrike.

Bolsonaro mener Macron forsøker å oppnå personlige politiske seire i en sak han mener er internt anliggende i Brasil og andre land regnskogen strekker seg over.

Torsdag uttalte den brasilianske presidenten også at land som gir penger for å bevare Amazonas-regnskogen, gjør det ikke for veldedighet, men «griper inn i suvereniteten» til Brasil, skriver Reuters.

– Huset brenner

Regnskogen i Amazonas blir gjerne kalt «verdens lunger» fordi den binder CO2 og begrenser utslippene i atmosfæren.

– Huset vårt brenner. Bokstavelig talt. Amazonas' regnskog, lungene som produserer 20 prosent av planetens oksygen, står i brann, skriver Macron på Twitter.

Også FNs generalsekretær António Guterres sier at han er «dypt bekymret» over brannene.

– Midt i den globale klimakrisen har vi ikke råd til mer skade på en viktig kilde til oksygen og biologisk mangfold. Amazonas må beskyttes, skriver han på Twitter.

Branndag

Antall branner i regnskogen i Brasil har økt med 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser satellittdata fra Brasils institutt for romforskning (INPE). Ifølge INPE ble det i perioden fra januar til august oppdaget over 72.000 branner i brasilianske Amazonas, noe som er det høyeste antallet siden registreringene begynte i 2013.

En påtalemyndighet i Brasils Amazonas-region har startet etterforskning av brannene, ifølge lokale medier.

Etterforskningen skal se nærmere på hvorfor lokale bønders «branndag» i delstaten Pará i forrige uke ikke ble hindret fra å finne sted, het det i en uttalelse fra påtalemyndigheten torsdag.

Ifølge lokale medier satte bønder i den sørvestlige delen av delstaten Pará terreng i brann langs hovedveien BR-163 som del av en felles innsats for å rydde nye beitemarker.

– Ikke ressurser

Bolsonaro sa også torsdag at Brasil ikke har ressurser nok til å slukke alle brannene i Amazonas.

– Amazonas er større enn Europa. Hvordan skal du kjempe mot kriminalitet i et så stort område? spurte han journalister og fortsatte:

– Vi har ikke ressurser til det, skriver Reuters.

Onsdag mente Bolsonaro at det var ikke-statlige organisasjoner som sto bak brannene. Konfrontert av journalister om påstanden torsdag sier presidenten at han ikke har beviser for å si det. Han mente de «mest sannsynlig» er står bak.

