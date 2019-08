Macron mener det er for sent for en ny brexitavtale

utenriks

Macron møtte torsdag Storbritannias statsminister Boris Johnson i Paris for å diskutere brexit.

I likhet med den tyske regjeringssjefen Angela Merkel, støtter Macron dialog for å finne en løsning vedrørende irskegrensen, som har preget forhandlingene siden 2017.

– Jeg ønsker å være veldig tydelig. I den kommende måneden vil vi ikke komme fram til en brexitavtale som avviker mye fra originalen, sa Macron ved Elyséepalasset torsdag ettermiddag.

Macron la imidlertid til at ingen kommer til å vente til 31. oktober med å forsøke å finne en god løsning på britenes uttredelse av EU.

Johnson håper fortsatt å få på plass en ny avtale med EU før britene går ut 31. oktober.

Han har pekt på tre problemer med Theresa Mays avtale og den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen. Den britiske statsministeren mener backstop-løsningen er «udemokratisk og i strid med britisk suverenitet», at den står i veien for britenes endelige mål og fremtidige forhold til EU og at den truer fredsavtalen for Nord-Irland.

– Jeg ble veldig oppmuntret av våre samtaler med våre felles venner i Berlin i går kveld, og jeg vet at vi med energi, kreativitet og engasjement kan finne en vei fremover for alle våre selskaper og medborgere, sa den britiske statsministeren i etterkant av torsdagens møte.

(©NTB)