Rapport: Forurenset vann kan redusere den økonomiske veksten med en tredel

utenriks

Rapporten er bygget på den største databasen om vannkvaliteten på jordkloden som noensinne er laget, ifølge Verdensbanken. Den inneholder data fra overvåkingsstasjoner, satellittdata og maskinlæringsmodeller.

Rapporten konkluderer med at når mengden forurensende oksygenforbrukende materiale i vann (BOF) overstiger 8 milligram per liter, synker veksten i BNP med 0,83 prosentpoeng, som er omtrent en tredel av den gjennomsnittlige vekstraten på 2,33 prosent.

Årsaken er ifølge rapporten at påvirkning på helse, landbruk og økosystemene er en «sterk indikasjon på at det ofte gjøres avveininger mellom fordelene ved økonomisk produksjon og miljøet, men at kostnadene kan være sirkulære».

– Rent vann er en nøkkelfaktor for økonomisk vekst. Å forringe vannkvaliteten stopper den økonomiske veksten, forverrer helsemessige forhold, fører til reduksjon i matproduksjonen og forverrer fattigdom i mange land, sier Verdensbankens president David Malpass.

For å løse problemet anbefaler forfatterne bak rapporten å lansere informasjonskampanjer for å øke bevisstheten rundt problemet, samt forebyggingsarbeid og penger til å bekjempe forurensing.

(©NTB)