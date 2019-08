utenriks

Utenriksdepartementet, som var siste instans til å godkjenne salget, sier salget er på 8 milliarder dollar.

Salg av jagerfly til Taiwan er svært kontroversielt. Kina er sterkt imot at andre land selger alle former for våpen til Taiwan, og motstanden er ekstra sterk når det gjelder salg av avanserte jagerfly.

Taiwan er ikke anerkjent internasjonalt som et eget land, selv om øya har fungert som et selvstyrt område siden splittelsen under borgerkrigen i 1949.

