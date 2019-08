Trump advarer Kina mot voldsbruk i Hongkong

utenriks

– Jeg tror det bli veldig vanskelig å inngå en avtale hvis de utfører vold, jeg mener, hvis det blir en ny Tiananmen, sa president Donald Trump til journalister i New Jersey søndag, som viste til protester i Beijing 1989 hvor et stort antall demonstranter ble drept.

Han oppfordret Kinas president Xi Jinping til å «sette seg ned» med lederne av protestene, som har pågått i om lag 11 uker. Han kalte også Xi for en «veldig talentfull» mann som hadde kunnet få til en avtale raskt.

– Jeg kunne tenkt meg å ha sett Hongkong jobbe ut fra en humanitær måte. Det hadde vært veldig bra for handelsavtalen, sa Trump.

Trump: Støtter demokrati

Å slå ned på protestene etter å ha inngått en handelsavtale med USA, vil bli upopulært blant det amerikanske folk, slår Trump fast.

Søndag var enorme folkemasser samlet i Hongkong for å vise verden at bevegelsen er fredelig. Ifølge arrangøren møtte 1,7 millioner mennesker.

Trump uttrykte søndag sin forundring på størrelsen av protestene, og understreket at han støtter «frihet» og «demokrati», uten at han gikk mer innpå om han støttet demonstrasjonene.

Skjerpet tone

Tonen overfor demonstrantene har blitt skjerpet den siste tiden. Samtidig har frykten økt for at Beijing skal gripe inn og bruke makt for å stanse protestene i det delvis selvstyrte byen.

Mange av Hongkongs innbyggere føler at frihetene de har kunnet nyte i den tidligere britiske kolonien, er i ferd med å forvitre, spesielt etter at Xi Jinping ble Kinas president. Verken Beijing eller Lam har så langt vist noen tegn til å ville etterkomme kravene, bortsett fra at en omstridt lov om at Hongkong-innbyggere skal kunne utleveres til straffeforfølgelse i Kina, er satt til side inntil videre.

Det har vært flere samtaler mellom Kina og USA om en handelsavtale, men ingen enighet er fortsatt oppnådd. Forrige uke utsatte Trump ny toll på kinesiske varer på grunn av julehandelen og «gode samtaler» med Kina.

