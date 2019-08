Sudans Bashir i retten for korrupsjon

utenriks

75 år gamle Bashir ble styrtet 11. april etter flere måneder med protester og demonstrasjoner mot regimet. Han har siden sittet fengslet og mandag åpnet rettssaken mot ham i Khartoum.

Tiltalen lyder på ulovlig besittelse av utenlandsk valuta og korrupsjon, og han er også tiltalt for å ha tatt imot gaver i strid med loven.

Etter at han ble styrtet, opplyste den militære ledelsen i Sudan at det ble funnet over 1 milliard kroner i kontanter i tre forskjellige valutaer i Bashirs bolig.

Penger fra kronprins

Bashir har i avhør erkjent at han mottok millioner av dollar fra kronprins Mohammad bin Salman i Saudi-Arabia, fortalte en av etterforskerne i retten mandag.

Bashir var selv til stede i retten, men satt taus i et gitterbur uten å kommentere opplysningene som framkom.

I mai tok påtalemyndigheten også ut tiltale mot ham for drapene som skjedde under protestene som førte til at han ble styrtet.

Folkemord

De alvorligste anklagene mot Bashir er det imidlertid Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) som har kommet med. Det dreier seg om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord under krigen i Darfur.

ICC har i årevis krevd at Bashir stilles for retten, og Amnesty International insisterte i forrige uke på at korrupsjonsrettssaken ikke må komme i veien for de alvorligere anklagene i Haag.

Rettssaken i Khartoum fortsetter 24. august.

