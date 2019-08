Flere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland

utenriks

Portland, som ligger i delstaten Oregon, regnes blant USAs mest liberale byer. Lørdag gikk medlemmer i flere høyrenasjonalistiske grupper sammen om å marsjere gjennom byen. Samtidig fulgte antifascistiske grupper demonstrasjonen. Myndighetene i byen fryktet på forhånd at det kunne bli voldelig og hadde innført strenge sikkerhetstiltak for å hindre sammenstøt med motdemonstranter.

I alt 13 personer skal ha blitt pågrepet av politiet i forbindelse med demonstrasjonen. Det ble funnet jernrør, pepperspray og andre våpen, opplyser politiet.

Ordføreren i byen, Ted Wheeler, uttalte at situasjonen var ytterst farlig og ustabil, og byens over 1.000 politifolk var på jobb og stengte veier og bruer for å holde de to grupperingene fra hverandre. Likevel var det mindre konfrontasjoner flere ganger i løpet av dagen. En person ble kjørt til sykehus med mindre skader.

Antifa

Arrangørene av marsjen har sagt at målet med demonstrasjonen er å få antifa-bevegelsen oppført som en innenlands terrororganisasjon, ifølge flere medier. Antifa står for antifascist og henviser til en løs internasjonal koalisjon av aktivister og demonstranter som er imot ytre høyreideologier.

Portland huser mange antifa-aktivister.

Ordfører kritisk til Trump

– Portland iakttas svært nøye, tvitret USAs president Donald Trump tidligere lørdag.

– Det overveies grundig om ANTIFA skal bli utnevnt som en TERRORORGANISASJON, tilføyde presidenten uten å utdype hva han mente med det.

Ordfører Wheeler har sagt at ingen grupper som driver med hatytringer eller vold, er velkommen i byen nordvest i USA. Til CNN uttrykte Wheeler at han ikke var spesielt fornøyd med presidentens ytringer i saken.

– Dette er potensielt farlig og ustabil situasjon, og det å bidra med støy til dette hjelper ikke med det arbeidet vi gjør her i Portland, sa Wheeler.

Skuddsikre vester

Tidlig på ettermiddagen lokal tid marsjerte medlemmer av gruppa Proud Boys, som omtales som en hatgruppe av Southern Poverty Law Center, gjennom gatene i byen. Også medlemmer av militsen Three Percenters deltok i marsjen. Noen av dem hadde skuddsikker vest og hjelm.

I gatene var det også svartkledde motdemonstranter med hjelm og ansiktsmasker. Et massivt politioppbud holdt vakt. Det er uklart hvor mange som deltok i marsjen.

(©NTB)