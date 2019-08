Femstjernersbevegelsen: Salvini ikke lenger troverdig

utenriks

Toppledelsen i Femstjernersbevegelsen (M5S) møttes søndag hjemme hos partiets grunnlegger Beppe Grillo for å drøfte sitt svar etter at statsminister Giuseppe Conte taler til Senatet om regjeringskrisen tirsdag.

«Alle som var til stede, er enige om at Salvini ikke lenger er en troverdig partner», heter det i en kunngjøring fra møtet. Dermed utelukkes trolig alle muligheter for å gjenopplive koalisjonen mellom Ligaen og M5S, ifølge Reuters.

For vel en uke siden sa innenriksminister og Liga-leder Salvini at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte. For å profittere på en stigende oppslutning om ham og hans parti ba han derfor om nyvalg med sikte på selv å bli statsminister.

Han la fram et mistillitsforslag mot sin egen regjering, men Femstjernersbevegelsen og det sosialdemokratiske Demokratiske parti avviste å drøfte det. De drøfter nå i stedet muligheten for å danne sin egen regjering siden de sammen har flertall.

Av frykt for å miste makten tonet Salvini ned retorikken og antydet at han kunne være villig til å fortsette å regjere sammen med M5S.

Men hittil har de andre partiene ikke vist seg interessert. Femstjernersbevegelsen sa at de beklager at Salvini har ødelagt partiets samarbeid med Ligaen i nasjonalforsamlingen som har fungert bra hittil.

(©NTB)