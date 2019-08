Iransk oljetanker forbereder seg på å forlate Gibraltar

utenriks

Grace 1 vil bli omdøpt og seile under det iranske flagget, opplyser lederen for Irans havne- og sjøfartsorganisasjon, Jalil Eslami, til statlig tv.

– På eiers forespørsel vil Grace 1 sette kurs for Middelhavet etter å ha blitt flagget under den islamske republikken Irans flagg, sier Eslami. Han legger til at skipet vil bli omdøpt til Adrian Darya og at det er lastet med to millioner fat iransk olje.

Det iranskeide skipet stammer opprinnelig fra Russland og har vært Panama-registrert.

Høyesterett i Gibraltar fastslo torsdag at Grace 1 kan forlate det britiske området, etter at USA forsøkte å forlenge arresten.

Den britiske marinen stanset den iranske tankeren 4. juli med påstander om at Iran brøt sanksjoner som skal forhindre salg av olje til Syria.

Grace 1 ble tatt i forvaring i Gibraltar tross kraftige protester fra Iran. To uker senere tok iranske myndigheter det svenskeide, britiskregistrerte skipet Stena Impero i arrest som en gjengjeldelsesaksjon.

