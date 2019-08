Kinesiske sikkerhetsstyrker øver nær grensen til Hongkong

utenriks

Parkeringsplasser utenfor idrettsanlegget var fylt opp med over 100 svartmalte militære kjøretøy, skriver nyhetsbyrået Reuters. Blant kjøretøyene var det minst tre væpnede hjullastere, og to kjøretøy hadde vannkanoner.

Soldater marsjerte ut og inn av idrettsanlegget, noen i svarte T-skjorter, mens andre hadde kamuflasjegensere. Statlig kinesisk medier har ved flere anledninger henvist til øvelsene i Shenzhen.

Styrkene ble observert mens de beveget seg i ulike formasjoner inne på idrettsanlegget. Noen løp inne på anlegget, mens andre kjørte motorsykler på utsiden.

– Jeg vet ikke hvorfor de er her, men det kan være relatert til Hongkong, sier en billettselger på utsiden av idrettsanlegget.

People's Daily og Global Times, to av de mektigste statlige avisene i Kina, publiserte mandag videoer av det de sa var militærpolitiet som samlet seg i Shenzhen. Hu Xijin, som er redaktør for Global Times, sa at dette var et tegn på at Kina er klare til å gripe inn i Hongkong.

Sikkerhetsstyrkene som har øvd i Shenzhen, benyttes blant annet til å håndtere hendelser som opprør og terrorisme.

Flere analytikere mener imidlertid det er for risikabelt for Kina å gripe inn med makt i Hongkong.

