Flere drept skuddveksling i Kashmir

utenriks

Indias forsvarsdepartement anklager på sin side pakistanske soldater for uprovosert å ha åpnet ild over delelinjen i det omstridte området torsdag.

Trefninger har i mange år vært vanlig i det omstridte Kashmir, som har utløst tre kriger mellom de to atommaktene siden selvstendigheten fra Storbritannia i 1947.

Den siste skuddvekslingen skjer mens forholdet mellom landene er ytterst spent. Det er også den første siden India opphevet selvstyret i den indiskkontrollerte delen av Kashmir den 5. august.

Samtidig er det kjent at FNs sikkerhetsråd skal holde et ytterst sjeldent møte om Kashmir fredag.

Portforbud

Ikke siden 1965 har Sikkerhetsrådet hatt et eget møte om den omstridte Himalaya-regionen. Fredagens møte holdes bak lukkede dører og er trolig den første Kashmir-diskusjonen i rådet siden 1990-tallet, ifølge diplomater.

Det var Pakistan og Kina som ba om møtet. Forholdet mellom de nabolandene ble kraftig forverret da India nylig besluttet å oppheve selvstyret til befolkningen i den indiske delen av Kashmir.

India, der 80 prosent av befolkningen er hinduer, kontrollerer to tredeler av Kashmir, og regionen er den eneste i India med muslimsk flertall.

India har de siste ukene sendt titusenvis av soldater til den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Rundt sju millioner innbyggere har i elleve dager levd under strengt portforbud.

Modi-hyllest

India hevder Kashmir nå er på vei tilbake til en normaltilstand, men nyhetsbyrået AP skriver at omfattende restriksjoner fortsatt håndheves. Internett, mobil og fasttelefon er blokkert, og en rekke veier er sperret.

Indias statsminister Narendra Modi hyllet torsdag beslutningen om å oppheve spesielle rettigheter og delvis selvstyre i den indiske delen av Kashmir gjennom å fjerne en paragraf i grunnloven.

– Visjonen om én nasjon og én grunnlov er nå blitt virkelighet. Og det er India stolt av, sa den hindunasjonalistiske regjeringssjefen i talen han holdt i hovedstaden New Delhi i anledning Indias uavhengighetsdag.

Pakistansk advarsel

Modi hevder at den gamle ordningen la til rette for korrupsjon i Kashmir. I tillegg mener han at kvinner ble urettferdig behandlet i et system som skulle hindre at folk fra andre deler av India flyttet til Kashmir og kjøpte opp land.

Pakistan hevder den indiske hæren åpner ild over delelinjen i et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra den prekære situasjonen i indiskkontrollerte Kashmir.

Onsdag varslet Pakistans statsminister Imran Khan at Pakistan vil kjempe «til siste slutt» hvis India utøser en ny militær konflikt i det omstridte fjellområdet.

Sivile

Tre pakistanske soldater ble torsdag drept av skudd fra soldater i indiskkontrollerte Kashmir torsdag, hevder den pakistanske hæren, som legger til at ilden ble besvart.

– Fem indiske soldater drept, mange såret, bunkere ødelagt. Sporadiske skuddvekslinger fortsetter, hevdes det videre.

En talsmann for den indiske hæren benekter at noen er drept på indisk side. Forsvarsdepartementets talsmann Devender Anand sier pakistanske soldater avfyrte bombekastergranater over grensa, og at den indiske hæren «svarte på passende vis».

Samme dag ble to sivile drept og en tredje såret av indiske soldater i en separat hendelse langs delelinjen i pakistanskkontrollerte Kashmir, ifølge lokalt politi og tjenestemenn i området.

(©NTB)